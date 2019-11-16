Фигурист Самарин стал победителем этапа Гран-при в Москве

Российский фигурист Александр Самарин занял первое место на пятом этапе серии Гран-при, который проходит в Москве. По итогам короткой и произвольной программ он показал лучший результат, набрав 264,45 балла.

Вторым стал его соотечественник Дмитрий Алиев. Судьи оценили его выступления в 259,88 балла. Еще один представитель России Макар Игнатов оказался в тройке лучших с результатом 252,87 балла.

В субботу позже завершатся соревнования у женщин, танцевальных и спортивных пар.