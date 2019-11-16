Следком прокомментировал смерть Никиты Исаева

Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская заявила РИА Новости в субботу, что следователи не видят в смерти лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева криминального следа, хотя проверка и выяснение обстоятельств проводится.

Политик, директор Института актуальной экономики 41-летний Никита Исаев скончался от остановки сердца в поезде №32. Исаев с помощницей возвращались в Москву из Тамбова. Скорая помощь, вызванная на ближайшую станцию, помочь больному уже не смогла.