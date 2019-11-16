Мединский раскритиковал Фонд кино и вручил премии Луначарского

Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры пока не справляются с задачей эффективного продвижения российского кино как в малых городах страны, так и за рубежом, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

Эта тема возникла в субботу, 16 ноября, в ходе беседы на деловом завтраке в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ). Один из французских журналистов рассказал, что в его стране демонстрируют в основном российские фильмы, в которых показывают только плохую сторону жизни в России. У Мединского спросили, что он думает по этому поводу.

"Что касается продвижения нашего кино за рубежом — это проблема, это наша боль, — приводит слова министра ТАСС.

По его словам, с поставленными в этой области задачами не справляется не только профильный департамент Минкульта, но Фонд кино. Он не может даже создать компанию, которая будет заниматься развитием кинотеатров в "глубинке" "Какой уж там зарубеж!" — добавил Мединский.

Позже, подводя итоги ПМКФ, глава Минкультуры вручил премию имени Анатолия Луначарского, учрежденную для поощрения работников культуры, не являющихся представителями творческих профессий.

В этом году лауреатами премии стали лучшие работники культуры из Белгородской, Курской, Московской, Псковской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областей, а также Чеченской республики, Чувашии и Чукотского автономного округа, пишет "Интерфакс".