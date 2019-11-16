Вашингтон обвинили в "вытирании ног" о международное право

"Ковриком, о который вытирают ноги", назвал международное право для США депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек после заявления госсекретаря Майка Помпео о "разных ситуациях" с Крымом и Голанскими высотами. Накануне глава Госдепа заявил, что, признав Голаны территорией Израиля, США "просто признали реальность на земле и историю, существовавшую в конкретном месте".

По словам Помпео, в мире много "спорных мест", каждое из которых имеет свои "фактические обстоятельства". Они могут противоречить существующим международным нормам и понятиям. Там, где эти нормы выстраиваются, США признает их, заявил Помпео. В этом, по его словам, и заключается логика, согласно которой Вашингтон видит разницу между Крымом и Голанами.

По мнению Бальбека, в этом случае захват чужих территорий, свержение законной власти и разграбление чужих ресурсов "абсолютно легитимно и оправданно, если при этом использовалось американское оружие и Вашингтон "благословил" это мероприятие", передает РИА Новости. В Крыму же, проголосовавшем на референдуме в 2014 году за воссоединение с Россией, демократический выбор населения "был проведен без одобрения Вашингтона, а, значит, это "аннексия", "агрессия" и "репрессия", отметил депутат.

По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, присоединение Крыма к России происходило в соответствии с нормами международного права, а решение США признать Голанские высоты территорией Израиля достаточно сомнительно. В частности, Голанские высоты длительное время были спорной территорией, также принималось решение Совбеза ООН против перехода Голанских высот к другому государству.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал слова Помпео о разных обстоятельствах при воссоединении Крыма с Россией и признании оккупированных Голанских высот территорией Израиля примером избирательных подходов к международному праву.