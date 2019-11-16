"Желтые жилеты" отметили день рождения метанием бочек в полицейских и поджогами

"Желтые жилеты" отмечают первую годовщину своего... А вот чего? Просто протеста или уже движения?

Свой день рождения движение "Желтые жилеты" отмечает ярко. Больше 300 шествий по крупным городам страны. Три из них — в Париже. На Елисейских полях собираться запретили, разрешили на площади Италии. Но шествие так и не началось.

Площадь превратилась в поле сражения: то в одном конце, то в другом — ожесточенные бои с полицией. Раненых много, несколько человек потеряли сознание. Около сотни медиков уносят их с площади в полевой госпиталь, который развернули здесь же. Травмы головы, ссадины, у одного случился приступ эпилепсии.

"Несколько людей ранены резиновыми пулями. Мы сказали полиции перестать поливать нас газом, но они продолжают, даже несмотря на то, что внутри раненые", — отметил один из врачей.

Горят баррикады, в стражей порядка летят не только камни и бутылки, но уже и бочки. Припаркованные у обочины машины и мотоциклы переворачивают и поджигают, горит строй площадка. Те, кто пришли на мирный протест, оказались в западне.

Но выбраться не получается. Городские власти отзывают разрешение на митинг, окружают площадь и продолжают разгонять людей, в том числе и водометом.

Гнев молодежи выплескивается на улицы. Громят торговый центр, витрины магазинов, остановки автобусов и банки.

"Мы уже год как выходим на улицы, но ничего не меняется. Мы требуем социальной справедливости, мы хотим достойной зарплаты. Демократия во Франции под угрозой", — говорят митингующие.

Они уверяют, что все уступки властей, при том что за год таких было немного, были нивелированы другими законами, экономически все стало только хуже. Макрона обвиняют в потакании богатым и оторванности от реалий французского среднего класса, который с трудом сводит концы с концами.

Несмотря на то что людей за год на улицах стало меньше, опрос показывает, что почти 70% французов до сих пор симпатизируют "Желтым жилетам". Они смогли стать народным движением без четких лидеров и организации, новым явлением во французском обществе, с которым политикам рано или поздно придется считаться.