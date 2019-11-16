Трусова перепрыгала Медведеву на Гран-при в Москве

На этапе Гран-при России в Москве завершились выступления у женщин. Шедшая второй после короткой программы Александра Трусова сумела обойти Евгению Медведеву за счет четвертных прыжков и стала победительницей турнира.

15-летняя россиянка набрала 234,47 балла. Следом расположилась Евгения Медведева (225,76). Американка Мэрайя Белл завоевала бронзу (205,67).

Таким образом, на всех пяти этапах серии Гран-при в нынешнем сезоне российские фигуристки неизменно брали верх над соперницами.