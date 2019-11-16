КХЛ. "Спартак" в гостях обыграл "Нефтехимик"

В Нижнекамске матчем между местным "Нефтехимиком" и московским "Спартаком" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Красно-белые в гостях оказались сильнее хозяев льда со счетом 4:1.

В составе гостей дубль оформил Артем Федоров. Также за москвичей отличились Ансель Галимов и Михаил Юньков. Единственную шайбу у хозяев льда забросил Дамир Шарипзянов.

Отметим, что после третьего гола Александр Шарыченков сменил в воротах "Нефтехимика" неудачно сыгравшего Константина Барулина.

В других встречах дня московское "Динамо" дома взяло верх над новосибирской "Сибирью" со счетом 4:2, а ярославский "Локомотив" на своей площадке оказался сильнее уфимского "Салавата Юлаева" – 5:1.