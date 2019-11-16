Упавший рядом с жилым домом "Орион" эвакуирован

В Рязанской области эвакуировали военный беспилотник "Орион", упавший днем вблизи жилого дома в поселке Листвянка. Как рассказал пресс-секретарь губернатора региона Денис Арапов, беспилотник должен был садиться в аэропорту Протасово, но не долетел.

Летательный аппарат уже ждали представители спецслужб. Когда он упал, пожарные выехали на место. На данный момент он эвакуирован, сказал Арапов.

Беспилотник упал примерно в 70 метрах от многоквартирного жилого дома, при этом никто не пострадал. По данным Московского межрайонного управления Следственного комитета на транспорте, полет был испытательным.

По предварительной версии, произошел отказ техники. Разработчик аппарата — компания "Кронштадт" — обещает оказать содействие следствию.



"Орион" — средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, он способен подниматься на высоту 7500 метров с 200 килограммами полезной нагрузки. На данный момент беспилотник проходит финальную стадию испытаний перед передачей в распоряжение Минобороны РФ.

В феврале источник в ОПК рассказал ТАСС, что в 2018 году "Орион" был испытан на применение авиабомб, и также побывал в Сирии, но уже без применения вооружения.

Генеральный конструктор группы "Кронштадт" Николай Долженков на авиасалоне МАКС-2019 рассказал, что беспилотник "Орион" находится в финальной стадии испытаний. Один такой комплекс Минобороны России получит еще до конца года.