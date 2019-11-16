Россия – Бельгия. Наша сборная проигрывает после первого тайма

В Санкт-Петербурге проходит матч 9-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года. Сборная России принимает команду Бельгии и в этой игре нашим футболистам нужна победа с разницей в два мяча, если россияне хотят выиграть группу. Но пока счет в пользу гостей – 3:0.

Хозяева смело начали встречу с главными конкурентами по группе и в первые 15 минут очень активно искали пути к воротам соперника. Увы, но эта активность не была подкреплена по-настоящему голевыми моментами, а с остальным бельгийская оборона справлялась без труда.

В дальнейшем гости потихоньку выровняли игру и в середине первого тайма создали два момента. Но если Лукаку не удалось забить, то комбинация братьев Азаров на 19-й минуте закончилась голом: более именитый Эден Азар ассистировал менее известному Торгану Азару.

После этого гости старательно отводили опасности от своих ворота, играя строго "по счету". Россияне, похоже, были несколько ошеломлены пропущенным мячом, и вскоре фамилия "Азар" снова загорелась на информационном табло. Теперь гол забил Эден, который еще через несколько минут сделал дубль, довел счет до разгромного и похоронил надежды нашей команды и ее болельщиков на домашнюю победу...