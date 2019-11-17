Стрельба в Сан-Диего: пять человек убиты, среди них - три ребенка

В результате стрельбы в американском городе Сан-Диего погибли пять человек, среди которых три ребенка в возрасте трех, пяти и девяти лет.

Кроме того, в больницу с огнестрельным ранением доставлен 11-летний подросток. Он уже прооперирован.

Инцидент со стрельбой произошел в частном доме. Среди убитых двое взрослых — мужчина и женщина 31 и 29 лет, передает ТАСС.

Представитель правоохранительных органов сообщил, что пока не установлены все обстоятельства происшествия. Но местная пресса, ссылаясь на свидетельскую информацию, пишет, что из дома доносились крики, напоминающие ссору.

По некоторым данным, предположительно, стрелявший является одним из погибших.

Телеканал Fox News сообщил, что в доме проживала женщина с четырьмя детьми. Пока неизвестно, какое отношение к семье имел убитый мужчина.Какое отношение имел к ним мужчина, пока не установлено. Полиция считает, что подозреваемый — в числе погибших, однако не уточняет, кто именно.