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17 ноября 201901:35

В Белоруссии пройдут парламентские выборы

EPA

В Белоруссии в воскресенье пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Предстоит избрать 110 депутатов, в выборах участвуют 513 кандидатов.

7 ноября в республике состоялись выборы в верхнюю палату парламента, по итогам которых были избраны 56 сенаторов нового созыва (еще восемь сенаторов назначает президент страны).

Всего в стране образованы 5,7 тысячи участков для голосования, за пределами республики — 46. В списки избирателей на текущих выборах включено 6,8 млн человек.

Общее число аккредитованных иностранных наблюдателей — около тысячи. Это самое большое количество для Белоруссии за последние 10 лет. Наиболее крупные миссии направили для работы в страну Содружество Независимых Государств и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, сообщает РИА Новости.

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