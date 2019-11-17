Тим сыграет с Циципасом в финале Итогового турнира АТР

В столице Великобритании определились участники решающего матча Итогового турнира года Ассоциации теннисистов-профессионалов. Вслед за греком Стефаносом Циципасом в финал вышел австриец Доминик Тим, который в своем полуфинале переиграл русского немца Александра Зверева.

Тим уже на групповом этапе показал весьма убедительную игру, последовательно победив экс-первых ракеток мира швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича. Правда, затем он проиграл аутсайдеру Маттео Берреттини из Италии, но это случилось тогда, когда он обеспечил себе полуфинал.

В матче против Зверева, который вышел в 1/2 финала Итогового турнира со второго места в Группе, победив первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля, Тим продемонстрировал весьма уверенную игру. Он победил в двух партиях, не дав усомниться в своем преимуществе – 7:5, 6:3. В финале он сыграет с Циципасом, который вывел из борьбы Федерера — 6:3, 6:4.