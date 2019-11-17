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17 ноября 201905:20 Олег Лыткин из Санкт-Петербурга

Россия - Бельгия – 1:4. Черчесов сетует на силу и класс соперника

Россия - Бельгия – 1:4. Черчесов сетует на силу и класс соперника

Сборная России по футболу проиграла в Санкт-Петербурге отборочный матч чемпионата Европы-2020 команде Бельгии со счетом 1:4. Это поражение не позволяет нашей команде занять первое место в группе "I", которую выиграли бельгийские "красные дьяволы".

Собственно, глобально ничего страшного не произошло: наша сборная заранее добыла путевку в финал первенства континента. Получилось, что вышли не с первого, но со второго места. Однако крупное домашнее поражение останется досадной ссадиной в душах болельщиков, которые снова увидели национальную команду в том виде, в котором она была до чемпионата мира.

Санкт-Петербург прекрасно подготовился к этому матчу. Это отметили оба тренера – Станислав Черчесов и Роберто Мартинес. Даже капризная питерская погода не стала мешать. Полностью заполненный стадион. Прекрасный разогрев перед встречей – где-то за полчаса до игры симфонический оркестр исполнил хиты группы "Кино". Под песню "Группа крови" девушки в белых, синих и красных футболках изобразили наш развевающийся на ветру флаг. Было очень красиво. Дети замечательно исполнили гимн России. Прекрасно было всё, кроме футбола в исполнении хозяев поля...

"Мы знали, как играет сборная Бельгии. Если помните, и на своём поле они нам первый мяч с быстрой атаки забили. Мы не хотели сегодня сидеть в обороне. Во-первых, нам надо было побеждать в два мяча. Во-вторых, хотелось проверить, что мы из себя представляем", — Черчесов после матча старался выглядеть как можно менее огорченным.

"Меня уже спросили, не надо ли было играть в 5-7 защитников? Но сегодня планировали играть от себя. На чемпионате мира-2018 нас критиковали, что мы встали сзади, а теперь критикуют, что много атакуем. Если бы была другая турнирная ситуация, сыграли бы по-другому. Бельгия – команда такого уровня, которая пользовалась свободным пространством и забивала нам голы. Хотя если посмотреть статистику, мы больше времени проводили у их ворот", — пытался анализировать тренер на скорую руку.

Он не стал в открытую признавать, что тактика не сработала. Хотя и со стартовым составом тренерский штаб нашей сборной не угадал. У нашей сборной стало кое-что получаться в атаке после выхода Зелимхана Бакаева и Далера Кузяева. Но оба появились при счете уже 0:3 не в нашу пользу.

"Это не был эксперимент. Ситуация заставляла нас побеждать, чтобы занять первом место. Я понимал, что это риск. Значит, нужно находить другие аргументы в матчах с соперниками самого высокого уровня. Большое значением имеет физическая готовность, которая у нас была на хорошем уровне на чемпионате мира. Сегодня, думаю, мы не добрали в плане физической готовности", — добавил Черчесов.

Бельгийский журналист спросил Станислава Саламовича: Как лучше играть со сборной Бельгии – первым номером или уступив инициативу сопернику? "Это Мартинес вас попросил задать вопрос? Судя по всему, мы вместе будем играть на чемпионате Европы. Если я вам сейчас всё расскажу, вы всё поймёте. Лучше против Бельгии вообще не играть. А возможно придется на чемпионате Европы, если попадем в одну группу".

Сам Роберто Мартинес заявил, что матч со сборной России был для бельгийцев испытанием: "Мы знали, чего ждать, понимали, что Россия, у которой сильная команда, будет играть на победу. Поэтому в первом тайме была такая открытая игра. До перерыва мы сыграли действительно хорошо. За вторую половину не хочу критиковать парней, но мы дали сопернику слишком много возможностей".

Но улыбка исчезла с лица испанского специалиста лишь однажды, когда корреспондент Вестей.Ru спросил его возможном возвращении в команду полузащитника Раджи Наингголана, проводящего прекрасный сезон в итальянском "Кальяри". "Раджа закончил выступления в сборной", — сказал, как отрезал Мартинес.

Курьезный случай в начале второго тайма тренер сборной Бельгии не заметил. В перерыве защитник Дедрик Боята по ошибке надел майку нападающего Миши Батшуайи. Где-то минут через 15 после возобновления встречи судья Артур Диаш из Португалии вдруг поймал себя на мысли, что пропустил замену. Да и Батшуайи почему действовал в центре обороны. Боята побежал к скамейке запасных и поменял майку на правильную. Которая пригодилась Батшуайи, когда тот вышел на замену.

Обоих тренеров спросили о перспективах своих команд. Черчесову задали вопрос, как он собирается выигрывать чемпионат Европы этим составом. "Есть чемпионат Европы, куда все команды приедут играть. У нас тоже команда, которая хочет себя проявить и за этот кубок побороться. Никто не знает, что будет через полгода. Сейчас продолжается чемпионат России, потом зимний перерыв. Что-то поменяется. Когда узнаем, с кем сыграем на Евро-2020, будем готовиться к ним и подбирать игроков, исходя из соперников", — таков был ответ.

У Мартинеса просто поинтересовались, — как он планирует работать дальше. "Всегда непросто быть тренером сборной, потому что сложно добиться таких же синхронных действий, как в клубах. С тактической точки зрения не всё получается. Но я доволен командой. Хочу, чтобы мы продолжали работать столь же усердно".

Сборной России предстоит сыграть еще один матч – с командой Сан-Марино. Подготовка к нему начнется уже в воскресенье. Черчесов уже думает о нем: "Завтра посмотрим, кто в каком состоянии. Это со стороны кажется, что всё легко. Если я скажу, что Сан-Марино – соперник уровня Бельгии, то это будет неправдой. Но соперник есть соперник. К нему нужно подготовиться".

Следует признать, что поражение от сборной Бельгии, несмотря на горечь от результата, имеет терапевтическое значение. Оно указало тренерскому штабу на проблемы в команде, которые не были видны в играх с более слабыми соперниками. "Счёт на табло. Все знают, кто и что не сделал. От меня нужна не критика или наставления. Игрокам требуется конкретная подсказка, что надо сделать в следующий раз, чтобы ошибки исправить. Моя задача – не критиковать, а правильно оценить ситуацию, чтобы в следующий раз было лучше", — подвел итог Черчесов.

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