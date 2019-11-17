Жан Тодт: ситуация в России на дорогах не очень, относительно Африки - просто прекрасно

Спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения, президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт считает, что основными причинами высокой смертности на российских дорогах являются изъяны в образовании участников дорожного движения, пьяная езда, телефон за рулем и недостатки в правовом преследовании нарушителей.

По мнению спецпосланника, россиянам нужно меньше водить, находясь под воздействием алкоголя, и не пользоваться телефоном за рулем. Тодт отдельно выделил необходимость доработки законодательства в сфере дорожного движения, передает РИА Новости.

Также он отметил, что приезжая в Россию, часто видит на дорогах водителей и пассажиров, которые не пристегнуты, а также много случаев превышений скорости. Кроме того, Тодт назвал пешеходов проблемой на дорогах, отдельно выделив нетрезвых пешеходов, которые представляют опасность для велосипедиста, мотоциклиста или водителя машины.

Жан Тодт не скрывает, что является сторонником жестких мер против пьяных водителей.

Спецпосланник назвал страны, где ситуация на дорогах обстоит благополучно. В список попали Швеция, Дания, Норвегия, Швейцария и Великобритания, а также Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия и Канада. В сравнении с этими странам в России обстоят дела "не очень", но относительно Африки – "просто прекрасно".

Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается 17 ноября​​​. По данным ВОЗ, ежегодно в мире от ДТП гибнут почти полтора миллиона человек. В ГИБДД РФ сообщили, что в 2018 году на дорогах России произошло более 168 тысяч ДТП, в которых пострадали почти 215 тысяч человек, погибли почти 20 тысяч.