Взрыв в общежитии Киева: двое погибших

В результате взрыва в одном из общежитий Киева два человека погибли.

Происшествие произошло в здании на улице Карла Маркса. Установлены личности погибших: один из них работал охранником, другой — на стройке.

По предварительным данным, в комнате общежития взорвалась граната, передает РИА Новости.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы, полиция и следователи.