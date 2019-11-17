"Флорида" – "Рейнджерс" – 4:3. Дадонов и Панарин устроили перестрелку

В матче двух клубов Национальной хоккейной лиги "Флорида Пантерз" и "Нью-Йорк Рейнджерс" получился веселый дебют: уже к 8-й минуте счет был 2:2. Но в итоге команды снизили свою скорострельность, а победили "пантеры" – 4:3.

В составе "Флориды" два гола, включая победный, на счету россиянина Евгения Дадонова. Но по три голевые передачи на свой счет записали его партнеры Юбердо и Йэндл. В составе "рейнджеров" отличился наш Артемий Панарин, который и сам забил, и отдал голевой пас. Однако его усилий не хватило для победы.