Во Франции "желтые жилеты" отметили годовщину начала протестов.

На улицы вышли 28 тысяч человек, впрочем, это в десять раз меньше, чем год назад.

Но ущерб нанесен немалый, и особенно Парижу. Там почти сразу начались погромы и пожары. Манифестанты били витрины, переворачивали автобусные остановки и автомобили. Полицейские применили слезоточивый газ.

"Желтые жилеты" протестуют с ноября 2018 года. Список требований от месяца к месяцу растет, и включает в том числе отставку президента Макрона.

Уличные акции во Франции обещают и 17 ноября.