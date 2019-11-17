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17 ноября 201908:15 Руслан Слепцов

Иран охватили протесты из-за роста цен на бензин

Иран охватили протесты из-за роста цен на бензин

На границе Ирана с Ираком ограничили переход людей, и все из-за иранских протестов против роста цен на бензин. Есть погибшие в беспорядках и раненые. Каковы же причины такой топливной политики?

В городе Сирджан горит заправка. Протестующие сожгли еще несколько, некоторые просто разгромили. А еще они попытались взять штурмом местное нефтехранилище, но были остановлены полицией. В ходе беспорядков есть погибшие и раненые.

"Они ворвались на КПП, многие были вооружены ножами, палками, у многих были петарды. Я сам находился там. На КПП нападали дважды, но нам удалось их обезвредить", — говорит Мохаммад Мохаммадабади, исполняющий обязанности главы района Сирджан.

В городе Бехбахан дотла сгорело здание банка. Демонстранты закидали его петардами и бутылками с зажигательной смесью. Персонал удалось оперативно эвакуировать.

Протесты из-за повышения цен на бензин в буквальном смысле охватили всю страну. Самые крупные акции прошли в Тегеране, Мешхеде, Ширазе.

В пятницу власти Ирана повысили цены на бензин в два раза. Раньше он стоил около шести рублей, теперь почти 12. За те же шесть рублей бензин пока можно купить по льготной квоте, но в месяц по ней дают только 60 литров владельцам автомобилей и 25 – мотоциклистам.

"Я из Шираза, приехал в Тегеран на заработки. Постоянно езжу домой к семье. Что такое 60 литров? Это дорога туда и обратно. Просто безумие какое-то", — говорит иранец.

"Я таксист. Так что новая реформа меня напрямую касается, — говорит еще один местный житель. —  Вчера заправлялся, и вдруг обратил внимание на цену. Нельзя так резко вводить новые правила, если бы нас хотя бы предупредили…".

Власти Ирана говорят, что повышение цены необходимо, чтобы преодолеть экономические проблемы, связанные в том числе с санкциями. Кроме того, полученные деньги должны пойти на поддержку бедных слоев населения. Подчеркивается, что даже после реформы Иран остается одной из стран с самыми низкими ценами на бензин.

В связи с протестами по просьбе Тегерана на неопределенный срок закрыты контрольно-пропускные пункты на границе с Ираком. Там тоже с начала октября не прекращаются демонстрации из-за тяжелой экономической обстановки. В ходе столкновений в Ираке погибло уже более 300 человек.

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