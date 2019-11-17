Никита Задоров помог "Колорадо" обыграть "Ванкувер"

Российский защитник "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров стал одним из соавторов победы своего клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Ванкувер Кэнакс". Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "эвс".

Задоров отметился набранным паса на Пьера-Эдуарда Беллмара, забившего первый гол "Колорадо". Позже за "вулканов" также забивали Назем Кадри, Андре Бураковски, а Натан Маккинон оформил дубль. У "Кэнакс" отличились Александер Эдлер, Брок Безер и Адам Годетт – также автор двух голов.

Во встрече принимали участие еще два россиянина – Владислав Каменев и Валерий Ничушкин, но отметиться результативными действиями ни одному, ни второму не удалось.

В заключительном матче дня в НХЛ "Сан-Хосе Шаркс" в серии буллитов перебросал "Детройт Ред Уингз". Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "акул".