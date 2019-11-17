Тарпищев: претензий к Медведеву за отказ от участия в Кубке Дэвиса нет

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал отказ первой ракетки России Даниила Медведев от участия в предстоящем матче Кубка Дэвиса, в котором сборной России предстоит сыграть с командой Хорватии.

"В этом году мы собирались претендовать на победу в Кубке Дэвиса. У нас тяжелая группа, однако при наличии трех игроков побороться за титул можно было бы – мы имели вариации, которые нам бы создавал Медведев. Но сейчас это уже несбыточная мечта. Но его можно понять – он провел столько матчей в сильных турнирах и это не могло не сказаться".

"Я достаточно долго с ним разговаривал накануне. Он сказал: "Я пустой". Маловероятно, что в своем нынешнем состоянии он принесет пользу команде. Претензии Данилу предъявить невозможно. Нельзя сказать, что он не хотел играть. Состояние его можно понять, особенно после матча с Надалем – безболезненно такое не проходит", — цитирует Тарпищева "Спорт уик-энд".

Напомним, что Россия сыграет против хорватов в рамках группы "В" 18 ноября, а уже 19 ноября проведет встречу против соперников из Испании. Матчи пройдут в Мадриде.