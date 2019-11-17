"Бессмысленно продолжать дальше": двукратный чемпион Кубка Дэвиса завершил карьеру

Бывшая четвертая ракетка мира чех Томаш Бердых объявил о завершении своей профессиональной карьеры теннисиста. 34-летний спортсмен главной причиной назвал невозможность выступать на прежнем уровне из-за беспокоящей его травмы бедра.

"Я всегда стремился к определенному уровню, знаете, топ-результатам, топ-позициям, а тут ты сражаешься за победу не с соперником, а с самим собой, — цитирует Бердыха Tennis World. – Я сказал себе: "Ну, окей, достаточно". Мое тело не позволяет мне выступать на прежнем уровне, все очень непредсказуемо".

"Я мог тренироваться, готовиться, а потом я играю три матча на турнире, и проблема возвращается. Ну и что делать? Очень тяжело. Ты сражаешься и стараешься победить, но у тебя нет шансов достичь этого. Продолжать дальше просто бессмысленно".

За свою карьеру Бердых дважды выигрывал Кубок Дэвиса, а в 2010 году становился финалистом Уимблдона. Всего в его карьере 13 титулов категории ATP.