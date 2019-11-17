В Сыктывкаре фургон развалился на ходу, попав в яму на дороге. Видео

Регистратор очевидца запечатлел своеобразное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в минувшую пятницу, 15 ноября, в Сыктывкаре.

На записи видно, как фургон попал в яму на дороге, после чего события стали развиваться неожиданным образом.

От сотрясения, вызванного встречей с неровностью покрытия, у грузовичка отвалился кузов.

Судя по выражению лица водителя аварийного автомобиля, он никак не ожидал такой выходки от своего транспортного средства.