Женщина пострадала в результате столкновения автобуса и легковушки в Твери. Видео

В воскресенье, 17 ноября, на пересечении улиц Вагжанова и Маяковского в Твери произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля, снятое на видео очевидцем.

Судя по кадрам, маршрутное транспортное средств протаранило поворачивавший Renault.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента серьезные травмы получила женщина, находившаяся на пассажирском сидении легковушки, куда пришелся основной удар.

Чтобы извлечь пострадавшую из машины, пришлось задействовать специальные инструменты, при помощи которых спасатели деблокировали травмированную пассажирку.