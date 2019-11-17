Лондон не мог допустить исповеди основателя "Белых касок"

В Стамбуле найдено бездыханное тело основателя "Белых касок" британца с тремя английскими именами — Джеймс Густав Эдвард и одной французской фамилией ле Мезюрье, полностью — Джеймс Густав Эдвард ле Мезюрье. Представитель древнего рода, наследственный военный и разведчик. Его прадед Чарльз Эдвард ле Мезюрье — коммодор ВМС Великобритании, участник боевых действий Первой мировой. Прапрадед Эдвард Элджернон ле Мезюрье в конце XIX века — британский консул в итальянской Генуе. Поскольку традиционно британские дипломаты — они же и разведчики, то и прапрадед безвременно ушедшего в наши дни Джеймса ле Мезюрье тоже был разведчиком.

Джеймсу ле Мезюрье было всего 48 лет. В начале карьеры он с отличием закончил престижнейшее в Британии военное училище Стенхерст, а позже пошел в разведку. Именно представителем разведки и трудился в Приштине, Косово.

Разведка в Британии — уважаемое поприще как богемы, так и представителей благородных фамилий. Это своего рода национальный вид спорта. Только в Британии столько писателей были разведчиками. При делах были очень многие: от Даниэля Дефо — автора "Робинзона Крузо" — до Грэма Грина. Его книги — "Тихий американец" и "Наш человек в Гаване". Чего уж говорить об авторе бестселлеров о Джеймсе Бонде Яне Флемминге. Кадровый разведчик дважды приезжал в Советскую Россию в канун Второй мировой.

Ныне здравствующий британский писатель Фредерик Форсайт — его книги изданы десятками миллионов экземпляров — под конец жизни сознался, что более 20 лет работал на британскую разведку, в том числе и против СССР. Разведчиком МI6 после Второй мировой работал и Джон ле Карре — автор десятков шпионских романов. В недавнем интервью испанской El País Джон ле Карре в общем-то даже и раскаивается: "Моя жизнь не была похожа на бесконечное стремление к порядочности".

Но ясен и мотив раскаяния. Служить приходилось отнюдь не высоким целям. "В период с конца холодной войны до настоящего момента мы хотели почувствовать, что у нас есть благородная цель, великий лидер. Мы хотели, чтобы появился кто-то, кто ухватится за возможность изменить мир. Это было возможно. Прекрасный момент и великий лидер. Но никто так и не появился", — отметил Джон ле Карре.

Отсюда и разочарование. Мы рассказываем об особенностях британской разведки столь подробно и о разочаровании, например, Джона ле Карре, потому что это может дать нам ключ к пониманию жизни и смерти основателя "Белых касок" Джеймса ле Мезюрье.

Под утро он упал с балкона третьего этажа своего дома и офиса в европейском квартале Стамбула. Жена спала. Дома никого не было. Парадная дверь открывалась замком по отпечатку пальца. Естественно, в Британии стали намекать на "русский след". Как же, ведь сама Мария Захарова от российского МИД недавно указала, что "Белые каски" — инструмент западных спецслужб.

То, что и раньше наш МИД развенчивал "Белые каски", не в счет. То, что Россия представила в ООН доклад на 750 страниц с доказательствами взаимодействия "Белых касок" с террористами варварского псевдохалифата в Сирии, тоже не в счет.

Ну, да ладно. Джеймс ле Мезюрье во главе "Белых касок" работал в абсолютной стилистике британской разведки. Например, это изощренные операции по инсценировке и постановочных съемках минимум двух псевдохимических атак в Сирии, которые дважды становились основанием для американских ракетных ударов по позициям армии Сирийской Республики. Позже Минобороны России находило и актеров, что снимались в лживых роликах за еду, и псевдожертв якобы химатак.

"Белые каски" получали финансирование в сотни миллионов долларов в год, но при этом действовали в полной координации с боевиками террористических организаций, да и сами боевики были в рядах "Белых касок".

Книга-расследование Максима Григорьева и Сергея Майзеля о "Белых касках" основана на документальных свидетельствах. "Как-то к нам пришел Мухамед Кака и сказал, что есть приглашение от "Джейш аль-Ислам" (запрещено в РФ) в штаб. Он был один из руководителей центра "Белых касок". В штабе был Мухамед Масарви, руководитель центра в Восточной Гуте. Также там находился руководитель "Джейш аль-Ислам" Абу Кусай Эль Дейрани. Сначала мы все завтракали, затем выступил Мухамад Масарви, говоря о том, что мы подчиняемся и служим "Джейш аль-Ислам". У начальника центра Ратиба Абди было оружие, у других были пистолеты. По городу мы передвигались в сопровождении боевиков. В одной машине с нами ездили два-три человека из "Джейш аль-Ислам", — говорится в книге.

То есть "Белые каски" даже на бытовом уровне буквально проросли в террористические структуры боевиков в Сирии. И вот чем они "кормили" мировые СМИ.

"Сначала я работал в центре "Белых касок" №200, затем — в центре №250. В июне 2014 года мы выкопали яму, подожгли вокруг нее колеса машин и заложили две мины. Затем мы позвонили пожарным, чтобы они приехали и сказали, что сирийская армия нас бомбила, а под землей находится какой-то старик. Это было около мечети Альмальфуш, и там присутствовал представитель "Джейш аль-Ислам". Был случай, когда у нас пожарная машина сама загорелась. Нам сказали, что не надо ее тушить, пока не приедет Абу Салема. Приехав, он сделал фото- и видеосъемку, чтобы представить этот случай как результат бомбежки сирийской армией. За работу я получал 50 долларов, а расписывался за 150. Нам говорили, что оставшиеся 100 долларов необходимы на дизельное топливо и мазут", — рассказывает в книге один из очевидцев тех событий. "Я работал водителем пожарной машины в "Белых касках". Помню, случился пожар на складе лакокрасочных материалов. Приехали журналисты, начали снимать. Это представили как результат использования напалма сирийской армией. На самом деле это был не напалм, а просто обычный пожар. "Джейш аль-Ислам" перекрыл все дороги к этому месту, а журналисты "Белых касок" Ясер Думани и Бассан Аррис проводили съемку", — признается другой.

И так — каждый день. Это густой поток дезы из Сирии в поддержку террористов. Сейчас официальный представитель Британии в ООН Карен Пирс говорит, что Джеймс ле Мезюрье не был связан со спецслужбами, что это — выдумки России. Но можно ли верить самой Карен Пирс, да и вообще всем британским дипломатам, если в традициях королевства — смешивать, не различать профессии дипломатов и разведчиков? Ведь Британия, наверное, — единственная страна в мире, у которой служба разведки официально находится в структуре Министерства иностранных дел и подчиняется министру иностранных дел. Они даже этого и не стесняются. Вот сайт британского МИД. Описание управления и структуры.

"МИДу полностью или частично подведомственны 10 агентств, служб и других госорганизаций разных форм. Секретная разведывательная служба (Secret Intelligence Service, SIS, MI6) — спецслужба, отвечающая за внешнюю политическую разведку, глава назначается министром иностранных дел. В отличие от прочих британских спецслужб по закону имеет право действовать только за пределами Британии. Действующий руководитель — Алекс Янгер", — сказано на сайте.

Вот вам и ответ. Что уж говорить о "Белых касках", что финансировались Британией.

А теперь — о судьбе руководителя "Белых касок", безвременно ушедшем. Не мог ли он, как и ле Карре, в один прекрасный момент разочароваться? Мог. И неизвестно, когда. Может, уже разочаровался. А мог это сделать и позже. Во всяком случае очевидно, что человек с таким послужным списком, как ле Мезюрье, заведомо не мог просто уйти на покой, уж слишком активен и слишком цельный он по натуре своей, чтобы переключиться на то, чтобы ничего не делать, и десятилетиями держать в себе преступления, которые отягощали его карму. Ему рано или поздно нужна была бы публичная исповедь. Но такая исповедь столь запятнала бы репутацию Британии, что допустить ее любой ценой нельзя. Таков закон игры, которую ведет Лондон, игры, где жизни -- лишь разменная мелочь. Дальше — лишь вопрос техники. А обвинить? Всегда можно Россию. Привычно. Тоже в правилах игры.