Из-за "желтых жилетов" закрыли "Галерею Лафайет"

В Париже "желтые жилеты" заблокировали знаменитый универмаг "Галерея Лафайет". Полиция пытается разогнать протестующих, которые не пропускают ни покупателей, ни туристов. Также на площади Бастилии снова начинают собираться недовольные, передает телеканал "Россия 24".

Помимо протестующих полиции пришлось временно эвакуировать из здания всех остальных посетителей. Администрация универмага решила закрыть магазин до конца дня.

Призыв к участникам манифестаций собраться у станции метро "Сен-Лазар" распространился в соцсетях днем. Полиция немедленно организовала вокруг торгового центра оцепление, что не помешало группе демонстрантов пробраться на балкон третьего этажа в зале под знаменитым стеклянным куполом и вывесить транспарант с призывом "уничтожить все, что разрушает нас".

Протестующие скандировали антикапиталистические лозунги. Акция, однако, проходила без проявлений насилия и вандализма.

Через полчаса после начала эвакуации в зале "Галереи Лафайет" остались только 23 манифестанта, требовавших, чтобы работникам универмага этот день оплатили в полном объеме.