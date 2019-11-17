Четвертая победа и поражение подряд: "Автомобилист" обыграл "Трактор"

Хоккейный клуб "Автомобилист" добился выездной победы в Челябинске, где обыграл местный "Трактор" в рамках регулярного розыгрыша Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу команды из Екатеринбурга.

Хоккеисты "Автомобилиста" смогли вырвать победу в заключительные минуты матча. На 57-й и 59-й минуты при счете 2:2 ими было забито две победные шайбы. Авторами голов в составе уральцев стали Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Георгий Белоусов и Найджел Доус. У "Трактора" забивали Федор Малыхин и Лукаш Седлак.

Благодаря выездному успеху "Автомобилист" добился четвертой победы подряд. С 30 очками клуб занимает девятое место Восточной конференции. У "Трактора" ситуация прямо противоположная – четыре поражения кряду, 22 балла и последнее, 12-е место на Востоке.