Американцы оставили еще одну сирийскую базу игрушечным солдатикам

Российская военная полиция взяла под охрану очередной важный объект в Сирии — аэродром и бывшую американскую военную базу близ Кобани на севере провинции Алеппо.

В "бреющем" полете мы направляемся в сторону Евфрата. Цель — очередная оставленная американскими военными база. Раньше там приземлялись вертолеты ВВС США, теперь садятся российские Ми-8 и Ми-35. В клубах пыли от садящихся вертолетов бойцы закрепляются на местности.

Меры безопасности — повышенные. Формально эта территория находится под контролем сирийской армии, но различные незаконные группировки покинули ее совсем недавно. И именно здесь, недалеко от Кобани, несколько лет находилась американская военная база Сиррин.

Беглый осмотр. Территория базы немаленькая. Американские военные планировали оставаться здесь надолго. К условиям пребывания подошли основательно: жили не в палатках, а в кирпичных жилых модулях с кондиционерами. Есть также тренажерный зал, госпиталь и мобильный гигиенический комплекс.

Повсюду — разбросанные вещи, медикаменты, книги и питание. Банки со шпинатом, мясные шарики в соусе, богатая фильмотека с последними киноновинками. Бейсбольная бита и кальян. Пластмассовые фигурки солдатиков, всадники и артиллеристы разных цветов. Своего рода аналог "Монополии". Здесь же игральные карты и, возможно, вероятные противники: Афганистан, Китай и Россия. Причем наша страна представлена максимально подробно: Камчатка, Алтай, Сибирь, Якутск и Иркутск. Карта мира — для наглядности.

Взорванные и перекопанные траншеи. Горы мусора. Американские военные собирались спешно. Авиабазу Сиррин покинули более ста грузовиков. Причем уезжали американские военные под канонады взрывов — видимо, уничтожали то, что не смогли забрать. Вот кондиционер, бетонная стена, фрагменты кровли. Обломки сгребли бульдозером.

В сотне метров от взорванных складов — аэродром. Американцы использовали его для снабжения своих баз к западу от Евфрата. А также завозили военную помощь, которая потом направлялась подразделениям так называемой умеренной оппозиции.

Находиться здесь пока небезопасно — саперы только приступили к работе. И неприятный сюрприз может ждать где угодно. Но уже понятно: взлетно-посадочная полоса полевого аэродрома находится в хорошем состоянии. Утрамбованная грунтовка длиной два километра. Аэродром может принимать военно-транспортные самолеты.

Это уже третья оставленная военными США база в Сирии. За последний месяц они спешно покинули территории в окрестностях городов Эт-Табка и Манбидж. Оставляли все, что не смогли унести: клюшки для гольфа, журналы для взрослых, запасы еды на несколько месяцев вперед. Вот стаканчики и недопитые бутылки с алкоголем — команду "покинуть базу" личный состав, похоже, решил отметить.

Аэродром переходит под контроль сирийских правительственных войск. Здесь разместят центр выдачи гуманитарной помощи местным жителям. Окрестности патрулирует российская военная полиция. Для местных жителей это — гарантия безопасности.

И с точки зрения стратегии объект очень важен. До Кобани по прямой — около 30 километров, до Ракки — чуть больше ста. И вот теперь, когда аэродром перешел под контроль правительственных сил, он может использоваться не только для доставки гуманитарной помощи, но и грузов, необходимых для нужд сирийской армии.