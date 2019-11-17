Гонщик попал под колеса мотоцикла соперника в ходе испанского этапа MotoGP

В испанской Валенсии проходит гоночный уикенд в королевском классе мотоциклов – MotoGP. По ходу гонки произошел серьезный инцидент, в котором пострадал французский гонщик Жоанн Зарко. Он был сбит мотоциклом соперника, который проходил сложный поворот и не вписался в радиус.

Поворот, на котором пострадал Зарко, оказался "ахиллесовой пятой" для многих участников, включая самого француза: он и несколько других пилотов зашли в кривую на слишком большой скорости и повылетали с трассы. Зарко, бросив машину, пытался пешком покинуть опасную зону и тогда в него влетел мотоцикл Икера Лекуоны.

🏍️ | AU! Drie valpartijen in dezelfde bocht en daarbij wordt Zarco keihard onderuit gekegeld... 😱😱



Kijk de #ValenciaGP nu live op 📺 Eurosport 1 en de 📱💻 Eurosport Player 👉 https://t.co/SWNgbuOjkh pic.twitter.com/j0ztweQHxy — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 17 ноября 2019 г.

Скорость была так велика, что француз отлетел на несколько метров, но, похоже, родился в рубашке: медики, которые госпитализировали Зарко и констатировали у него несколько ушибов и вывих лодыжки, сообщает издание "Спорт-экспресс". По предварительным данным, гонщик обошелся без переломов.