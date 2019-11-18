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18 ноября 201901:30

Гол и передача Гризманна принесли футболистам Франции победу в Албании

EPA

Три матча группового отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2020 года состоялись в секстете под литерой "Н". Чемпионы мира французы подтвердили свое лидерство, переиграв в гостях соперников из Албании – 2:0. В обоих голах поучаствовал форвард "Барселоны" Антуан Гризманн.

"Трехцветные" посвятили победу своему тренеру Дидье Дешаму, для которого этот матч стал сотым во главе национальной команды. Результат был установлен еще в первом тайме. Сначала Толиссо забил гол с передачи Гризманна, а затем и сам длинноволосый нападающий "Барсы" отлично откликнулся на пас Дюбуа и переправил мяч в сетку.

Еще две игры принесли победы потенциальным фаворитам: команда Турции в гостях переиграла Андорру (2:0), а футболисты Исландии в Кишиневе были сильнее сборной Молдавии – 2:1. Итоговое положение в группе "Н": Франция – 25 очков, Турция – 23, Исландия – 19, Албания – 13, Андорра – 4, Молдавия – 3.

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