В Приморье в этом году жилье получили в два раза больше детей-сирот

Детей-сирот продолжают обеспечивать жильем в Приморье. В этом году жилье получили в два раза больше нуждающихся. В абсолютных цифрах это 600 детей-сирот, сообщает "Вести: Приморье".

В качестве нового механизма решения проблемы ввели жилищные сертификаты. С помощью них вдвое увеличилось число получателей квартир. По информации Департамента образования и науки Приморского края, на ноябрь жилыми помещениями обеспечены 615 сирот, из них 501 человек – по договорам найма специального жилого фонда, 114 – по сертификатам на социальную выплату. К концу года квартиры должны получить 700 человек. В Департаменте уточнили, что в 2018 году жилье получили лишь 318 детей-сирот.

Как отметили специалисты, в 2020 году увеличение бюджета на 200 миллионов рублей позволит увеличить количество получателей жилых помещений.