Крупную нарколабораторию накрыли в Подмосковье

В Подмосковье ликвидировали крупную нарколабораторию, где на промышленный поток было поставлено производство синтетики, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве не назвали район, где располагалось производство, уточнив лишь, что нарколаборатория базировалась в частном доме. Троих ее "основателей" — граждан РФ и Украины — задержали с поличным. Зелье они планировали сбывать через интернет-магазины.

Во время обыска в помещении обнаружили более 41 килограмма мефедрона, по меньшей мере 500 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические реактивы.

Подозреваемым грозит от 15 до 20 лет в колонии по статье "Производство наркотических средств в особо крупном размере", суда они будут дожидаться в изоляторе.