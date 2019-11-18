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18 ноября 201911:27

Владелец толстого кота станет акционером "Аэрофлота"

Владелец толстого кота станет акционером "Аэрофлота"

Михаил Галин, хозяин толстого кота, которого отказывались пускать в салон самолета на рейс "Аэрофлота", сообщил РИА Новости, что одна из компаний предложила ему стать акционером авиакомпании и он решил принять такое предложение​​​.

Как сообщалось ранее, Галин рассказал в Facebook, что из-за лишнего веса питомца сотрудники "Аэрофлота" потребовали сдать кота Виктора в багаж. Владелец питомца предложил доплатить за перевес, но ему было в этом отказано. Тогда пассажиру пришлось прибегнуть к хитрости: во время досмотра он предъявил другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это хозяина кота исключили из бонусной программы "Аэрофлота".

Галин предложил авиакомпании перечислить его бонусные мили, накопленные за 14 лет – (370 тысяч миль) на благотворительность.

Эта история вызвала общественный резонанс. В связи с произошедшим депутаты Госдумы просят Минтранс изменить правила перевозки животных.

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