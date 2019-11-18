Болельщики хоккейного "Трактора" объявили о бессрочном бойкоте матчей

Болельщицкое объединение хоккейного клуба "Трактор" под названием "Сектор А" объявили о бессрочном бойкоте домашних матчей клуба в Континентальной хоккейной лиге. Причиной такого решения является их недовольство работой генерального директора челябинцев Бориса Видгофа.

Фанаты уже направили открытое письмо на имя президента "Трактора" и губернатора Алексея Текслера с просьбой отправить в отставку Видгофа. Кроме того, также болельщиков не устраивает работа по комплектованию состава команды. Они заявили, что бойкот продлится до тех пор, пока не будут уволены несколько менеджеров клуба.

Продолжение конфликта фанатов и «Трактора» pic.twitter.com/gBeFSjoGkB — Ivan Shitik (@Damassk) November 18, 2019

Накануне в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" сотни активных болельщиков челябинцев в знак протеста покинули домашнюю арену. "Трактор" проиграл со счетом 2:4. После 30 игр "регулярки" клуб из Челябинска имеет 22 очка и последнее, 12-е место в Восточной конференции.