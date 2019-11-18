Магаданский морской торговый порт приостановил работу из-за ураганного ветра

Ураганный ветер обрушился на Магаданскую область. Власти объявили о штормовом предупреждении. Причина непогоды — обширный циклон, который пришел из Японского моря.

Как сообщает ГТРК "Магадан", порывы ветра до 30 метров секунду срывают металлические конструкции с крыш зданий. Так, пострадала крыша магаданской школы №15. Учащихся предупредили о возникшей ситуации, но занятия прерывать не пришлось. Спасатели просят людей соблюдать предельную осторожность: стараться не покидать дома без острой необходимости, аккуратно передвигаться по улицам.

Шторм в Охотском море приостановил работу Магаданского морского торгового порта. Все грузовые суда пока стоят на рейде, не имея возможности пришвартоваться. Как рассказал замначальника ГУ МЧС России по области Вячеслав Козлов, любые работы в порту сейчас прекращены. Службы МЧС также взяли под контроль ситуацию в аэропорту города.

По прогнозам синоптиков, циклон принес на побережье не только сильный ветер, но и аномальное тепло. При этом снега в городе по-прежнему нет. Область оказалась местом, где холодные массы воздуха столкнулись с пришедшим с юга теплом. Отсюда и шквалистый ветер, прокомментировала погоду начальник областного отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Вера Завадько. К воскресенью, 24 ноября, температура опустится на 10 градусов, и наступят морозы.