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18 ноября 201911:46

Лед без снега: в конце недели в Москве похолодает

Андрей Котов/ТАСС

К концу недели столичный регион ждет похолодание и пасмурная погода, соответствующая первой декаде декабря.

Как рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, первая половина наступившей недели в Москве и области будет еще по-осеннему теплая, существенных осадков не ожидается — только днем 19 ноября могут пройти небольшие дожди.

При этом температура воздуха в ночные и дневные часы пока остается положительной: 18 ноября ожидается 4-7 градусов со знаком плюс, 19-го — 4-6 тепла.

Синоптик отметила, что смена характера погоды произойдет в середине недели, но существенных осадков не будет.

Холодный фронт, сообщила Позднякова, пересечет столичный регион днем 20 ноября, и тогда же температура воздуха начнет меняться.

Максимальная температура в утренние часы в Москве будет в пределах ноля — плюс 3 градусов, а к вечеру ожидается понижение до минус 5-ти.

Синоптик прогнозирует, что в последующие дни погоду будет определять холодный арктический антициклон.

При этом атмосферное давление будет очень высоким. В четверг, 21 ноября, - более чем на 20 единиц выше нормы, что приблизится к рекордным значениям для этого дня.

За счет ночного выхолаживания температура начнет понижаться, так что в этот же день минимальная температура в столице будет около 5-7 градусов со знаком минус, а дневная — минус 3-5 градусов, сообщила Позднякова.

Затем ночи станут холоднее: по 23 ноября включительно в столичном регионе ожидается от минус 5-ти до минус 10 градусов. Отрицательной будет и дневная температура: около минус 1-6 градусов.

"Если сейчас, — пояснила синоптик, — температура воздуха выше климатической нормы градусов на пять, то к концу недели она уже не только вернется к норме, но станет ниже и будет соответствовать первой декаде декабря".

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