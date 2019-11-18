Медведев: в 2019 году я провел лучший сезон в карьере. Хоть и не идеальный

Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал итоги минувшего сезона. Российский теннисист признался, что на данный момент это лучший сезон в его профессиональной карьере.

"Я провел свой лучший сезон в этом году. Конечно же, он не был идеальным, — написал в своем личном Instagram-аккаунте Медведев. – Он подарил мне невероятные результаты на протяжении всей американской серии турниров. Но было и совсем неидеальное выступление в конце года. До встречи в 2020 году, буду работать дальше".

Напомним, что в 2019 году Медведев девять раз доходил до финалов турниров серии ATP, четыре из которых завершил победами. Кроме того, он впервые в карьере стал четвертой ракеткой мира, однако сезон завершает все-таки в статусе пятого номера рейтинга.