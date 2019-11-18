Мэр Казани избран главой Комитета местных органов власти при ООН

Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил Консультативный комитет местных органов власти при ООН. Это решение было принято в ЮАР на Пятом Конгрессе Всемирной организации "Объединенные города и местные власти". Ильсур Метшин избран на три года. Ранее эту должность занимали мэры Йоханнесбурга, Стамбула и Парижа.

Как передает ГТРК "Татарстан", консультативный комитет ООН по местному самоуправлению представляет интересы более 320 тысяч муниципалитетов, мегаполисов и регионов по всему миру. Это одна из крупнейших и влиятельных структур, занимающаяся муниципальными проблемами. Ее основная задача - отстаивать интересы местного самоуправления в ООН, поддерживать диалог между местными органами власти и национальными правительствами, а также осуществлять обмен лучшими практиками.