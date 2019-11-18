Мария Захарова призналась, что любит шитье

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в интервью News.ru, что любит шить, однако профессионально сотрудничать с российскими дизайнерами пока не планирует. По словам Захаровой, ей нравится шить для себя.

"Мне, например, нравится шить шторы, раньше я даже шила одежду. У меня есть платья, которые я сама сшила в студенческие годы, когда не было ни денег, ни возможностей, и в первые годы на работе, когда зарплату практически не платили, но надо было во что-то одеваться".

Некоторое время назад дипломат появилась на красной дорожке Московского кинофестиваля в зеленом платье в пол, выполненном российской компанией по ее эскизу.

"У меня нет желания сотрудничать с российскими дизайнерами. Я считаю, что ты должен заниматься тем, чем хочется, но на профессиональном уровне. Не думаю, что это можно реализовать без соответствующей подготовки. Мне это всегда казалось очень странным. Я придумала для себя платье, но это была просто идея, которую реализовала наша российская фирма", — сказала Захарова.