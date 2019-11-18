Эксперты: сокращение времени продажи алкоголя увеличит спрос на контрафакт

Ужесточение федеральных правил и сокращение времени продажи алкоголя в магазинах может увеличить потребление населением контрафактного спиртного, считают эксперты.

"В существующем виде инициатива представляется очередным запретом без существенных обоснований", — рассказали ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), членами которой являются 25 крупнейших компаний России.

В ассоциации сослались на исследования Центра развития потребительского рынка "Сколково" и Центра социального проектирования "Платформа", по данным которых за 10 лет объем легально производимого крепкого алкоголя в России сократился на 24%. По мнению специалистов, регуляторные меры со стороны государства сделали рынок алкогольной продукции более уязвимым.

Ранее газета "Известия" сообщила об инициативе "Общероссийского народного фронта" (ОНФ), предложившего запретить торговлю спиртным после 22 часов (сейчас федеральное законодательство позволяет продавать алкоголь до 23 часов). В ОНФ надеются, что это позволит число ДТП и преступлений, совершаемых в состоянии опьянения.