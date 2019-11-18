В Норильске встретились мэры зимних городов мира

Норильск — один из самых крупных арктических городов и главный промышленный центр Заполярья. 15 и 16 ноября 2019 года здесь прошла Рабочая встреча Ассоциации мэров зимних городов мира, в которой приняли участие делегаты из Японии, Канады, Китая, Финляндии, Южной Кореи и Монголии.

Впервые за последние 40 лет рабочая встреча Ассоциации прошла за пределами Японии, и площадкой для обмена опытом и развития международного сотрудничества стал Русский Север.

Генеральный секретарь Ассоциации мэров зимних городов мира Масаки Накагава отметил, что встреча в Норильске — уникальное событие для Ассоциации. "Могу с уверенностью сказать, что мы очень ценим возможность обмениваться мнениями с коллегами и слушать их предложения по улучшению различных процессов. Мероприятие прошло отлично".

"Цель для Норильска — это внесение предложений по проведению следующей конференции. Мы бы хотели разделить общую программу на узкопрофильные секции: строительство, экология, озеленение. Чтобы в будущем мы могли посылать в другие страны своих специалистов, которые перенимали бы опыт и применяли его потом в Норильске", — сказал мэр Норильска Ринат Ахметчин.

Также частью деловой программы стали панельные дискуссии в Норильском индустриальном институте и паблик-ток. Участники поговорили об информационных технологиях, экологии и строительстве в условиях вечной мерзлоты, а также подняли проблемы коренных малочисленных народов.

Иностранных гостей в Норильске ждала насыщенная программа. Они побывали на обзорных экскурсиях, посетили производственные объекты "Норникеля" и стали гостями фестиваля этнической культуры коренных народов Крайнего Севера "Большой Аргиш".

Встреча представителей мэров зимних городов в Норильске прошла при поддержке МИД России, Посольства России в Японии и компании "Норникель".