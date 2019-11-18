Пакистан испытал ядерную ракету малого радиуса действия

Стратегическое командование Пакистана испытало баллистическую ракету Shaheen I. Пуск провели для проверки боеготовности, сообщает агентство "Интерфакс".

Shaheen I относится к баллистическим ракетам малого радиуса действия. Она может нести как ядерную боевую часть, так и обычную. Дальность полета составляет 750 километров.

Также сообщается, что на вооружении Пакистана стоят еще две ракеты среднего радиуса: Shaheen II и Shaheen III. Первая способна достать цель на расстояние до 2 тысяч километров, вторая – до 2750 километров.