Не завышать и не занижать ожидания: Песков назвал дату нормандского саммита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что саммит в нормандском формате пройдет 9 декабря. По его словам, подготовка активно ведется и уже вступила в завершающую стадию, передает РИА Новости.

При этом Песков отказался прогнозировать итоги саммита. По его мнению, не стоит ни завышать, ни занижать ожидания. Он отметил, что это очень серьезная встреча, долгожданная, напомнив, что "был очень большой перерыв в работе нормандского формата".