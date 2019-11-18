Минобороны требует взыскать с российского авиапроизводителя более миллиарда рублей

Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к "ОАК – Транспортные самолеты". Военные требуют у компании заплатить 1,3 миллиарда рублей, пишет агентство ТАСС.

ОАК-ТС производит и поставляет отечественной армии обновленные военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А. Помимо прочего, компания участвует в разработке многоцелевого российско-индийского транспортника МТС и легкого грузовика.

Напомним, 14 ноября Минобороны подало иск в арбитраж к "Туполеву" на общую сумму 4,3 миллиарда.

Сейчас "Туполев" занимается модернизацией дальних бомбардировщиков Ту-22М3М и ракетоносцев Ту-160, а также налаживается производство новых стратегических самолетов.