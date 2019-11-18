Хоровой фестиваль в Москве соберет студентов-медиков со всей России

С 22 по 24 ноября в Москве пройдет уникальный хоровой фестиваль "С музыкой в сердце", участниками которого станут ансамбли студентов-медиков из разных городов России.

Организовывает конкурс уже третий год подряд РНИМУ им. Н.И. Пирогова. В этот раз за призовые места поборются 15 хоровых коллективов из Москвы, Нижнего Новгорода, Ижевска, Краснодара, Смоленска и Воронежа — всего более 250 участников. Главный приз достанется победителю за лучшее исполнение произведения медицинской направленности.

"В медицинские вузы поступают очень творческие ребята, но из-за большой загруженности по учебе они зачастую не могут уделять много времени знакомству с искусством. Совместные встречи, постоянное развитие навыков и сравнение своих возможностей с другими коллективами становятся стимулом для продолжения занятий. Кроме того, фестиваль подогревает интерес к хоровому пению как важной составляющей традиционной культуры среди современной молодежи", — рассказала организатор фестиваля, начальник отдела культурно-массовой работы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Татьяна Ростапшова.

Помимо конкурсной программы хоровые коллективы выступят в клиниках университета перед пациентами и сотрудниками. А изюминкой фестиваля станет масштабный гала-концерт и исторический бал в Доме Пашкова на Воздвиженке.