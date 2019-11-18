Спецназ разогнал демонстрантов, заблокировавших парламент Грузии

Грузинский спецназ разогнал митингующих у служебных входов в здание парламента в Тбилиси. Кадры разгона демонстрантов в прямом эфире показывает телеканал "Рустави-2". Спецназ оттеснил митингующих от здания грузинского парламента. Демонстранты пытались сопротивляются.

Слезоточивый газ при разгоне не применялся, сообщает ТАСС, однако полиции пришлось использовать водометы.

До начала операции полиция дала демонстрантам полчаса на то, чтобы разойтись самостоятельно. Представители оппозиции требуют роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Демонстранты заблокировали улицы у парламента Грузии мешками с со строительным мусором и песком.

Протесты возникли после того, как 14 ноября парламент Грузии не принял законопроект о изменениях в конституцию. По нему парламентские выборы в 2020 году должны пройти полностью по пропорциональной системе, по которой голосовать будут только по партийным спискам.

Инициатором выборов по пропорциональной системе в парламент выступил миллиардер, лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Этот законопроект был согласован со всеми депутатами парламентского большинства, но не получил необходимой для одобрения поддержки. Оппозиция обвиняет в провале законопроекта Иванишвили.

Оппозиция после этого потребовала провести досрочные выборы в парламент.