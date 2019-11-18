Черчесов: Россия – лучшая вторая команда отбора Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в преддверии заключительного матча отборочного раунда Евро-2020 против Сан-Марино назвал российскую команду лучшей среди всех коллективов, занявших вторые места в своих группах.

"Мы могли повлиять на жеребьевку, если бы обыграли Бельгию. И это было нашей задачей, — признается наставник России, слова которого приводит Спорт24.Ru. – Сейчас же набранные очки никакого значения иметь не будут. На сегодняшний день мы являемся лучшей второй командой".

"Интересная ситуация получается – все наши соперники, с кем мы играли в прошлом году, квалифицировались на Евро. Чехи попали, их мы обыграли тогда 5:1. Турки тоже, и шведы с первого места – в Лиге наций играли с ними. То есть нам все-таки хорошие команды попадались".

Напомним, что Россия досрочно гарантировала себе место в финальной части чемпионата Европы-2020. Перед заключительным матчем группы у нашей сборной 21 балл и забронированное второе место. Встреча против Сан-Марино состоится в Серравалле 19 ноября. Начало – в 22:45 по Москве.