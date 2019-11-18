Чудо на льду: грузовик пролетел над спасавшими водителя полицейскими

Двое полицейских и женщина в американском штате Иллинойс едва не пали жертвами невнимательного водителя, когда меняли колесо на обочине. Инцидент попал в объектив камеры регистратора.

Авария произошла еще 12 ноября на шоссе близ Уэйн-Сити, и в полицейском управлении этот случай назвали "чудом на льду". Служители закона остановились помочь женщине поменять колесо у легковушки, но успели только установить домкрат. Увидев несущийся по скользкой дороге неуправляемый фургон, полицейские быстро потащили женщину в сторону.

Один полицейский успел перепрыгнуть овраг и оказался в безопасности, второй вместе с водителем упал в ров. Через секунду в считанных сантиметрах над их спинами пронесся завалившийся на бок грузовик.

Полицейские не пострадали, а спасенная ими женщина после проведенного в больнице дня была отпущена домой. Водителя фургона оштрафовали за опасную езду.