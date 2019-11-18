Рублев принес сборной России первую победу в матче Кубка Дэвиса против Хорватии

Сборная России по теннису взяла успешный старт в первом туре Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде. Соперником российской команды является Хорватия. В первом поединке дня российский теннисист Андрей Рублев обыграл хорвата Борну Гойо.

Встреча завершилась по итогам двух сетов. Итоговый счет 6:3, 6:3 в пользу третьей ракетки России. Теннисисты провели на корте хард-покрытия 1 час 10 минут. Таким образом, счет в противостоянии стал 1:0 в пользу сборной России.

Во втором матче дня Карен Хачанов проведет встречу с Борной Чоричем. А в третьей игре уже парного разряда Рублев с Хачановым сыграют против хорватского тандема Иван Додиг – Никола Мектич. Все игры состоятся 18 ноября.

А уже 19 ноября России предстоит провести три встречи с теннисистами сборной Испании – хозяевами турнира.