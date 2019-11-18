Сняли то, что снимать никак нельзя: как в водоохранной зоне Москвы создали мусорный полигон

Министерство экологии Московской области возбудило административное дело в связи с ситуацией в Мытищинском районе. На берегу водохранилища, которое снабжает водой в том числе российскую столицу, разрастается свалка. Местные жители жалуются на невыносимое зловоние и бесконечные вереницы самосвалов. Кто устроил незаконный мусорный полигон и почему на них нет управы?

— Что случилось? — Тут на поле завозят строительный мусор.

Жители двух деревень вызывают полицию. Бывшие совхозные поля Манюхино и Ульянково превратились в свалку. Разгружают мусор всего в сотнях метров от Учинского водохранилища, питающего водой Москву. При виде камеры грузовики дают задний ход, а рабочие разбегаются.

— Я здесь не работаю. — Как это "не работаю"? А что вы тут делаете?

Единственный, кто попытался ответить на вопросы, человек, который представился как Леша-Бульдозер.

— Я не в курсах, — заявил он. — Это все вопросы к начальству.

Позже начальство само вышло на связь. Все через того же Лешу-Бульдозера. Первым позвонил бригадир. На экране высветилось — "Олег Старшой".}

— Вы Олег Старшой? — Да. — Это что значит? Это кличка?

В ответ – смех.

— В какой вы организации работаете, Олег Старшой? — Я? Ни в какой не работаю.

Потом позвонил еще один начальник, и Леша снова принес нам трубку. В этот раз посыпались угрозы от некого Александра Юрьевича.

— Вы пришли на частную территорию. — Чья частная? Кому принадлежит? — Нашей компании! — Как называется компания?

Так и не ответив ни на один вопрос Александр Юрьевич подытожил:

— Вы снимаете то, что сейчас снимать нельзя просто!

Снимать действительно невозможно: запах невыносимый! По словам местных жителей, под слоем грунта гниют тонны разных отходов.

"Этот бытовой мусор они привозят ночью и закапывают сразу же. И утром уже ничего не видно", — поясняют местные жители.

Нелегальный мусорный полигон действительно работает круглосуточно. На подъезде стоит очередь из грузовиков.

— Мусор? — Кирпичный бой! Кирпичный бой! Знаете? Кирпич.

В этом конкретном случае отговорка про "безопасный" мусор не работает. В водоохранной зоне запрещены любые работы.

"По данной территории, вообще по городскому округу Мытищи, имеется решение Верховного суда, которое запрещает строительство в этой зоне. Это водоохранная зона", — добавляет юрист, эколог Дмитрий Трунин.

Министерство экологии Московской области уже возбудило дело об административном нарушении.

"Отходы грунта, а также отходы производства и потребления, а именно строительные отходы от сноса зданий и строений, сотрудниками министерства результаты экспертных исследований будут направлены в адрес правоохранительных органов и межрайонной природоохранной прокуратуре", — поясняет государственный инспектор министерства экологии и природопользования Подмосковья Владислав Алешин.

Несколько лет назад совхозные земли перешли в частные руки. Сделка сопровождалась скандалами.

"Данный участок был федеральной собственностью и входил в состав ФГУП "Совхоз имени Тимирязева" Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства совхоза", — поясняет эколог Марина Боровских.

Сейчас инспекторы ищут нового владельца участка. После отъезда журналистов, работы возобновились. Кстати, полиция по вызову местных жителей так и не приехала.