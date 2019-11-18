Три станции московского метро будут открываться на 10 минут позже

Станции "Библиотека имени Ленина", "Кропоткинская" и "Парк культуры" Сокольнической линии московского метро в некоторые дни в ближайшие две недели будут открываться на 10 минут позже.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба столичной подземки, объяснив это организационно-учебными мероприятиями.

19, 21, 26, 27 и 30 ноября станции Сокольнической линии «Библиотека им. Ленина», «Кропоткинская» и «Парк Культуры» будут открываться на 10 минут позже — в 5:40. Это связано с организационно-учебными мероприятиями. — Московское метро (@MetroOperativno) 18 ноября 2019 г.

Отмечается, что перечисленные станции красной ветки 19, 21, 26, 27 и 30 ноября будут открываться для пассажиров в 5:40 мск, при этом время отправления поездов с этих станций останется прежним.